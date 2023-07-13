«الأرصاد» تكشف متوسط نسب الرطوبة مع بداية الموجة الحارة: تصل لـ90% نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ نسب الرطوبة المتوقعة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى ليلا تتراوح بين 80 و85 والصغرى نهارا 35 و40، السواحل الشمالية العظمى ليلا 85 و90 والصغرى نهارا 45- 55 درجة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ نسب الرطوبة في مناطق جنوب سيناء العظمى ليلا 60 و65 والصغرى نهارا 25 و30، شمال الصعيد العظمى ليلا 60 و70 والصغرى نهارا 20 و25، وجنوب الصعيد العظمى ليلا 35 و40 والصغرى نهارا 10 و15 درجة مئوية.

ويسود الفترة المقبلة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 26

أكتوبر 37 - 24

بنهـا 36 - 25

دمنهور 36 - 25

وادى النطرون 37 - 24

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 36 - 25

الزقازيق 37 - 26

شبين الكوم 36 - 25

طنطا 35 - 24

دمياط 34 - 25

بورسعيد 34 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 34 - 25

رأس سدر 37 - 26

نخل 39 - 21

كاترين 34 - 17

الطور 34 - 25

طابا 36 - 24

شرم الشيخ 40 - 29

الإسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 31 - 23

مطروح 28 - 22

السلوم 33 - 21

سيوة 36 - 20

رأس غارب 40 - 27

الغردقة 41 - 28

سفاجا 40 - 28

مرسى علم 40 - 29

شلاتين 38 - 27

حلايب 35 - 28

أبو رماد 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 25

المنيا 39 - 24

أسيوط 40 - 25

سوهاج 40 - 26

قنا 42 - 27

الأقصر 43 - 28

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 42 - 24

أبوسمبل 42 - 28