«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا ستشهد ارتفاعات في أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بامتداد الهند الموسمي بشكل كبير، مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

ارتفاع في نسبة الرطوبة

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت: «هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مع وجود لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ومتوسط قيم الحرارة على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 36 و38 درجة مئوية نهارا، و43 و45 درجة مئوية في جنوب الصعيد».

ارتفاعات في درجات الحرارة عن الأيام الماضية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر بارتفاعات درجات الحرارة عن الأيام الماضية، والأجواء ستتحول من أجواء حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والتعرض المباشر لأشعة الشمس سيزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ونؤكد على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 أو 4 عصرا».