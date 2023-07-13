تفاصيل إجراء مناورة متعددة الافتراضات على متن قاطرة بميناء دمياط

نفذ ميناء دمياط، مناورة متعددة الافتراضات على متن القاطرة سليمان، إذ جرى افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة، وقياس كيفية تعامل ربان القاطرة مع الأمر لمكافحة الحريق، حفاظا على بقية الوحدات البحرية المجاورة.

انتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية

وافترض اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، حدوث وقائع مفاجئة أظهرت حرفية طاقم القاطرة في التعامل مع المواقف الطارئة خلال أزمنة قياسية، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية والتنسيق بين مختلف الوحدات البحرية التي شاركت في المناورة.

تفاصيل مبنى الإدارة المركزية للخدمات البحرية

ويضم مبنى الإدارة المركزية للخدمات البحرية، مبنى إداري وآخر إعاشة، ومخازن قطع الغيار وورشة صيانة الوحدات البحرية.

ومن جهته، تفقد اللواء أحمد حواش مبنى الإدارة، استمرارا لمتابعة حسن سير وانتظام العمل بإدارات الهيئة المختلفة، ورافقه خلالها اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.