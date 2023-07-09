تصدير 34 ألف طن بضائع من ميناء دمياط.. ورصيد القمح يصل لـ170 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34305 أطنان، تشمل 1200 طن حديد تسليح، و13594 طن كلينكر، و4550 طن يوريا، و2878 طن رمل، و12083 طن بضائع متنوعة.

1282 طن فول صويا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 32386 طنا، تشمل 1323 طن خشب زان، و1366 طن أبلكاش، و150 طن صودا معبأ، و1282 طن فول صويا، و6672 طن فول، و1551 طن عدس، و843 طن خردة، و8850 طن قمح، و6491 طن ذرة، و1584 طن أرز، و1459 طن بذرة صويا، و2407 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 815 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 320 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170630 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231964 طنًا.

وغادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3958 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5289 شاحنة.