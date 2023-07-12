ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة البضائع العامة اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، مقابل مغادرة 10 سفن أخرى، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30846 طنًا، تشمل 412 طن حديد تسليح و1948 طن رمل و3300 طن يوريا و9340 طن أسمنت معبأ و15846 طن بضائع متنوعة.

1323 طن عدس

ووفقا للبيان، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40122 طنًا، تشمل 697 طن خشب زان و2700 طن أرز معبأ و7899 طن خردة و376 طن فول صويا و5382 طن أبلاكاش و1323 طن عدس و4205 طن ذرة و9201 طن فول و627 طن كسب عباد و712 طن صودا معبأ و7000 طن قمح.

عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 717 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 314 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 164180 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًا.

وانطلقت 3 قطارات من الميناء بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متوجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وإمبابة، وقطار واحد بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا، 5603 شاحنات.