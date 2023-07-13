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«التعليم»: ضبط المسؤولين عن تصوير أسئلة الأحياء والفلسفة والجبر للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
11:02 ص | الخميس 13 يوليو 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير أسئلة امتحانات الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق داخل اللجنة الامتحانية، بعد بدء لجنة الامتحان في التاسعة صباحا.

ضبط المتورطين في الغش الإلكتروني 

وأوضح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنّه تم التوصل إلى الطلاب المتورطين في الغش الإلكتروني من خلال الباركود على ورقة الأسئلة، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب والتي تصل إلى الحبس والغرامة.

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