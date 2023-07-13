«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحاني الجبر والفلسفة للثانوية عبر «تليجرام»

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بالوزارة والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، يتتبع الصور المزعومة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة للشعبة الأدبية، الآن في اللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الصور المزعومة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق، سيتم ضبط الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون مكافحة الغش بالامتحانات والتي تصل العقوبة فيه للحبس والغرامة.

وكانت جروبات الغش على «تليجرام»، زعمت تداول امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة الآن باللجان الامتحانية بعد الوقت الأصلي للامتحان.