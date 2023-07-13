«الرياضة» عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب: نافذة للمواهب الفنية

أكدت الدكتورة نجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، أن دعم الوزارة ورعايتها للعديد من الفعاليات الفنية، مثل مسابقة إبداع ومهرجان الغردقة لسينما الشباب يأتي إيمانا بدورها في نشر الإبداع الفني بكافة صورة بين الشباب المصري.

انطلاق الدورة الأولى في سبتمبر

ووفقا لبيان صحفي، تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب يوم 21 سبتمبر من الشهر المقبل، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر من الشهر نفسه، ويضم عددًا كبيرًا من مسابقات الأفلام سواء للمخرج أو المؤلف ومشروعات التخرج لطلاب المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

وقالت وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، إنّ دور الوزارة لا يتوقف عند الأنشطة الرياضية بل يمتد إلى كل ما يتعلق بتهيئة المناخ المناسب لشبابنا من رياضة وإبداع وترفيه وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدة على إبراز مواهبنا المصرية الشابة في كافة المجالات.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وأوضحت أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب سيكون نافذة كبيرة تطل من خلالها المواهب السينمائية في العديد من الفعاليات التي يتضمنها المهرجان من مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة وورشا للتمثيل وفنون صناعة الفيلم.

وأشارت إلى أن بعض هذه الفعاليات ستستضيفها القرية الشبابية بمدينة الغردقة حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من شبابنا ومواهبنا للمشاركة فيها.