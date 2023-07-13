إنشاء محطتي رفع صرف صحي في أسيوط بتكلفة 90 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطتي رفع صرف صحي بقريتي بصرة ودير بصرة بمركز الفتح، بتكلفة 90 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا.

فرحة بالمشروعات التنموية

واستقبل بعض أهالي القريتين الوزير المحافظ ومرافقوه بهتافات «تحيا مصر» و«يحيا السيسي»، تعبيرا عن فرحتهم بالمشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

ووجه المحافظ لهم الشكر على الاستقبال، معلنا دعمه لاستكمال تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين وفتح جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لحل مشكلاتهم ودراسة طلباتهم واحتياجاتهم.

حضر الجولة كل من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندس مصطفى عبد المقصود رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.