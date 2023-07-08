«مهرجان المسرح المصري» يبدأ أولى فعالياته بورشة تمثيل

بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة في تاريخه، أولى ورشاته بالدورة السادسة عشرة، بورشة التمثيل التي يشرف عليها المدرب الفنان أحمد مختار.

تفاصيل الورشة

وانطلقت الورشة اليوم على مسرح مركز الهناجر للفنون، وشهدت إقبالا كبيرا من المشتركين في الورشة، الذين وصل عددهم لحوالي 60 مشاركا من أعمار مختلفة.

وبدأ المدرب والفنان أحمد مختار بالتعريف المبدئي لقواعد التمثيل قائلا: التمثيل هو تجسيد الواقع وليس نقد الواقع وهو تجسيد للحياة اليومية، وتجسيد للأشخاص والمواقف، وهو فن نستخدم فيه الحركات والإيماءات وتوظيف كل حواس الإنسان، والتعبير بلغة الجسد كأداة لنقل المشاعر.

سامر طارق يكشف تفاصيل مهرجان المسرح القومي

وكشف الفنان سامر طارق، منسق ورشة التمثيل بمهرجان المسرح المصري، عن إنها دورة مميزة جدا هذا العام، حيث وصل عدد المتقدمين لورشة التمثيل بهذه الدورة إلى حوالي (600 ) متقدم، تم التصفية إلى (150) ووقع الاختيار على (60) متدربا، والورشة تستمر لمدة شهر بأيام منفصلة بمسرح الهناجر، وتقدم مجانا، ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان لتشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.