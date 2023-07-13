مدير «أورام كفر الشيخ» يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

كشف الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال الإشراف والتجهيزات، عن قرب الانتهاء من اللمسات الأخيرة لافتتاح مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ.

مساحة معهد أورام كفر الشيخ

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن مركز الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ، يعتبر من الصروح الطبية الكبيرة جدا، والتي تبلغ مساحته الإجمالية 8876 مترمربعا، كما يضم بداخلة على مبنى بمسطح 1400متر مربع، علاوة على كونه يتكون من أرضي وعدد 6 أدوار علوية، بالإضافة لمبنى آخر بمسطح 2000 متر مربع، كما يتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، بينما قد صمم على طراز معماري فريد، ويضم أيضا قاعة مؤتمرات كبرى، ما يقارب مساحتها من 1500 متر.

تكلفة معهد أورام كفر الشيخ

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة الإنشاء والتجهيزات الطبية داخل معهد الأورام في محافظة كفرالشيخ، قد بلغت بنحو مليار و500 مليون جنيه تقريبا، موضحا أن الحصر النهائي للتكلفة سيكون حال الافتتاح للمبنى خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن معهد الأورام يضم بداخلة، قسم للطوارئ، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، وآخر للعيادات، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، ومعامل تحاليل، وكذلك قسم للعلاج الطبي الرياضي الحديث.