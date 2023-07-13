حملات لمكافحة الإدمان على شاطئ بلطيم في كفر الشيخ

انطلق عدد من الشباب المتطوعين على شواطئ مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، اليوم، وذلك ضمن حملات التوعية من آثار وتعاطي المخدرات على الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ.

مصيف بلطيم واستمرار حملات التوعية

وقال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إننا نوفر كل السبل والإمكانيات لهؤلاء الشباب المتطوعين خلال عملهم اليومي، مشيرا إلى أنهم يعملون منذ بداية انطلاق العمل على شواطئ المصيف بهدف توعية الشباب من خطورة تعاطي المخدرات.

يذكر أنه جرى تخصيص رقم الخط الساخن 16023، بهدف المساعدة والبدء في رحلة العلاج بالمجان في سرية تامة.