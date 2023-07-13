جوزيف عطية: أغنية «البغددة» عجبتني بمجرد ما سمعتها.. سهلة وسجلناها في ساعة

قال المطرب اللبناني جوزيف عطية، إن أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «البغددة» جاءت بعد بحثه الكبير على أغنية مصرية خالصة ليظهر فيها: «جيت مصر وروحت كذا أستوديو لحد ما قابلت عزيز الشافعي، أعماله بتحكي عنه وبيقدم أعمال مختلفة وجديدة»

عطية: الحلو في الأغنية أنها كانت سهلة

وأضاف «عطية» خلال تصريحات خاصة لبرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه أعجب كثيرا بتلك الأغنية فور استماعه إليها، حتى قرر أن يغنيها لأول مرة: «الحلو في الأغنية أنها كانت سهلة، والموزع عمل شغل كتير في الأغنية، والصعوبة بالنسبة ليا كانت بعض الكلمات المصرية، وطلعت الأغنية بالأخير الحمد لله».

جوزيف عطية: تسجيل الأغنية خلص في ساعة

وأوضح أنه قام بتسجيل الأغنية في لبنان بعد زيارة عزيز الشافعي له: «قعدنا وسجلنا وفي ساعة كانت الأغنية خلصت تسجيل، كانت سهلة».