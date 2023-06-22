جوزيف عطية يحتفل بنجاح «البغددة» في حفل غنائي بمصر

أحيا المطرب اللبناني جوزيف عطية، حفلاً غنائياً داخل أحد أشهر أماكن الحفلات بالزمالك، أمس الأربعاء، وسط حضور عدد كبير من جمهوره المصري واللبناني والذين حرصوا على التواجد والتفاعل مع أغنيات المطرب الشرب.

وجاء الحفل تزامنا مع إطلاق جوزيف عطية أغنيته الجديدة "البغددة" وهي أغنية ضمن ألبوم جديد يحضر له وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

جوزيف عطية يغازل المصريين

وغازل جوزيف عطية الجمهور المصري بغناء ميدلي من أشهر الأغاني المصرية إذ غنى لعمرو دياب حبيبي يا نور العين, وبالبنط العريض لحسين الجسمي، واه يا ليل لشيرين، وقوم اقف لتامر حسني وبهاء سلطان، كما غنى عددا من أشهر أغانيه منها "البغددة، ويلك، ولبنان راح يرجع، ورايحين على بتنا، وتفاعل الجمهور مع اغاني الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

سلسلة حفلات لـ جوزيف عطية

ويحيي جوزيف عطية الفترة المقبلة عددا من الحفلات حيث يحيي حفلة في 27 من يوليو المقبل في عمان، أما في شهر أغسطس فيحيي ثلاث حفلات دفعة واحدة الأولى في 3 أغسطس في ليالي القلعة بدمشق، وتعقبها حفل في 17 من نفس الشهر في مهرجان الفحيص بالأردن، وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر يحيي حفل في مهرجان اهدنيات الدولي بلبنان.