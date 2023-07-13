بسام راضي في «الشيوخ الإيطالي»: مصر تستضيف 9 ملايين من جنسيات مختلفة

استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا لاستعراض وجهة نظر مصر تجاه قضية الهجرة، بحضور وزير الصناعة الإيطالي، وعدد من كبار من المسؤولين الايطاليين وأعضاء المجلس، وأساتذة من جامعتي لإسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي RAI والصحف الإيطالية واسعة الإنتشار؛ لمناقشة موضوع الهجرة وطرق التحكم فيها بما يتلاءم مع احتياجات أوروبا.

مصر نجحت في مواجهة الهجرة غير الشرعية

وقال «راضي»، في كلمته خلال الندوة التي حملت عنوان «الهجرة وطرق العلاج»، إنّ مصر نجحت منذ عام 2016 في صد أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وأن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى بشكل غير شرعي.

أشار «راضي» إلى أنّ حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل علاج أساس المشكلة، وأنّه يتوجب على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالربط بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية وخطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية، والتي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة أفريقيا؛ لتوفير فرص عمل وتقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

أضاف أنّ أوروبا لديها فرص استثمار كبرى في مصر وأفريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها في مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة، وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الأوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جدًا من تنفيذ هذه المشروعات.

مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة

وأضاف راضي أن مصر تستضيف 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ويتمتعون بكل الحقوق الاساسية من عمل وتجارة وتنقل وتملك بجانب اخوانهم المصريين وتلك هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول.

شدد «راضي» على أنّ ايطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للأتحاد الأوروبي وعظيمة باسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات، وهي قادرة تماما على قيادة عملية تنموية شاملة في أفريقيا.

وأثنى رئيس الجلسة على كلمة السفير المصري بسام راضي التي وصفها أنها علاج سريع ومركز وشافي لهذه المشكلات، والتفت إلى الضيوف على المنصة ووجه سؤالا لهم قائلا: «مصر قامت بواجبها فماذا يمنع أوروبا من القيام بما أشار إليه السفير بسام راضي؟».

من جانبها قالت مسؤولة الهجرة بنقابة العمال الإيطالية الدكتورة فرانشيسكا كانتيني، إنّ هناك مستقبلًا كبيرًا لمثل هذه المشروعات في مصر، وإن ما ذكره السفير المصري بسام راضي هو علاج فعال وسريع لحل مشكلة الهجرة غير شرعية، وأن على صناع القرار في إيطاليا وأوروبا التنسيق مع المسؤولين المصريين للبدء في أسرع وقت للقيام بتنفيذها على النحو الذي ذكره بدقة بسام راضي.