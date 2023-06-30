بسام راضي: تخصيص 431 مليون دولار لأنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر

استقبل بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، اليوم، على همش مشاركته في فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد الخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر لفترة خمس سنوات مقبلة بقيمة 431 مليون دولار أمريكي.

كما التقى محافظ البنك المركزي، سيندي ماكين، الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بمقره الرئيسي، لمناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني، حيث أكدت ماكين اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي بمصر

والقى حسن عبد الله، كلمة مصر شارحاً الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي بمصر وكذلك في اطار خطته المقبلة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار ويتم تنفيذها بالتعاون وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حيث تركز الخطة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة في المناطق الريفية وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتوافق أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمي

كما أكد بسام راضي أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمي تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي، والذي يعد واحد من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والامن الغذائي في العالم، موضحاً ان السفارة قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافى ومنتظم لأعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الالاف من النازحين من الاخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع ازمة السودان، وهو الامر الذي كان محل اشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الانسانية ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي.