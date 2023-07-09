بسام راضي: مصر تحذّر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

ترأس بسام راضي، سفير مصر في روما، الاجتماع الطارئ للسفراء العرب المعتمدين في العاصمة الإيطالية، الذي استضافه مقر بعثة الجامعة العربية في روما، بتنظيم من السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة البعثة، وتنفيذا لقرارات الجامعة العربية، بتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي تجاه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، لوقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتصعيد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.

القضية الفلسطينية محور أساسي في التحركات والاتصالات المصرية

وقال السفير بسام راضي، إنّ القضية الفلسطينية تمثل قاسما مشتركا ومحورا أساسيا في التحركات والاتصالات المصرية على جميع المستويات مع أعضاء المجتمع الدولي، مشيرا إلى موقف مصر المنعكس في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي شدد على إدانة مصر، بأشد العبارات، الاعتداء الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والرفض الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي، الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

مصر تحذّر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي

وأكد أنّ مصر تحذّر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، ما يتسبب بدوره في تأجيج حالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة، وتطالب مصر، الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.