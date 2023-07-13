اختراق سيبراني استهدف «الخارجية والتجارة» الأمريكيتين وتحقيقات موسعة لـFBI

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا موسعا في واقعة اختراق سيبراني طال وزارتي التجارة والخارجية من خلال ثغرة في التخرين السحابي الخاص بشركة ميكروسوفت، وشمل ذلك البريد الإلكتروني لبعض المسئولين بمن فيهم وزيرة التجارة «جينا ريموندو».

واشنطن بوست: الاختراق حدث من جانب قراصنة صينيون

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن الاختراق حدث من جانب قراصنة صينيين، وتعد ريموندو هي المسؤولة الوحيدة المعروفة على مستوى مجلس الوزراء الأمريكي، التي تعرضت حساباتها للاختراق في حملة التجسس السيبراني المستهدفة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وكانت وزارتها فرضت ضوابط صارمة على الصادرات على التقنيات إلى الصين، ما جعل بكين تندد بالقرار قائلة إنه يهدف إلى احتوائها، ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن نشاط الانتهاكات الإلكترونية قد تم احتوائه، لكن التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال مستمرا.

ثغرة مايكروسوفت

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تم اكتشاف ثغرة مايكروسوفت في الشهر الماضي من قبل وزارة الخارجية، في حين تم استهداف حسابات البريد الإلكتروني لعضو بالكونجرس وشخصية اشتهرت بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومراكز أبحاث أمريكية، ومسؤولين وخبراء أمنيين.

اختراق وزارتي الخارجية والتجارة

وقال مسؤولون إن وزارتي الخارجية والتجارة هما الوكالتان التنفيذيتان الوحيدتان اللتان تعرضتا للاختراق، وقال مسؤولون إن المتسللين، الذين يبحثون عن معلومات مفيدة للحكومة الصينية، تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لمدة شهر تقريبًا قبل اكتشاف المشكلة وقطع الوصول إليها، وتم اكتشاف الاختراق في وقت قريب من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى بكين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودجز، في بيان لصحيفة واشنطن بوست: «اتصل المسؤولون على الفور بشركة ميكروسوفت لمعرفة مصدر الاختراق ونقاط الضعف في خدمتهم السحابية، ونواصل توفير معدلات عالية من الأمان الإلكتروني للشركات والهيئات التابعة للحكومة الأمريكية».