مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في حادثي سير متفرقين على طريق مطروح إسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، منذ قليل، في حادثي تصادم على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصرع 5 وإصابة 2 بحادث تصادم

في الحادث الأولى، استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية بالكيلو 85 اتجاه مطروح، وهم: «صافي خميس صافي، 16 سنة، من زاوية العوام بالضبعة، وجثة هامدة مجهول الهوية وفاة، وفهد رجب جودة 18 الحمام يعاني من اشتباه نزيف بالمخ تحت الملاحظة، ويوسف رمضان محمد 23 رأس الحكمة زاوية العوام جثة هامدة، و عبدالله عوض سعيد 20 الحمام زاوية العوام جثة هامدة، محمد خميس 22 الحمام زاوية العوام جثة هامدة، وعبدالرحمن عبدالهادى 20 الحمام زاوية العوام جثة هامدة».

إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة بالساحل الشمالي

أما الحادث الثاني، استقبلت مستشفى الحمام المركزي 5 مصابين في تصادم سيارة ميكروباص برصيف أمام مدينة الحمام بالساحل الشمالي وهم: أحمد محمود نصر إبراهيم 15 سنة من البحيرة أبو المطامير، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، ووليد محمد سعيد محمد 24 سنة العشرة البحيرة أبو المطامير، اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليمنى الحالة العامة متوسطة، وأحمد جمعة محمود حفني 26 سنة من البحيرة أبو المطامير، يعاني اشتباه كسر بالساق اليمنى، واشتباه كسر بالترقوة، والحالة العامة متوسطة وسعيد محمد سعيد شحاته 22 سنة البحيرة لأبو المطامير اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم الحالة العامة متوسطة، وأسامه يوسف العتر فتوح 25 سنة البحيرة أبو المطامير، اشتباه كسر بالانف الحالة العامة متوسطة.

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي إلى موقع الحادثين، وجار المعاينة ووضع الجثث تحت تصرف جهات التحقيق.