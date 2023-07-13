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الداخلية تنقذ عجوزا استغاثت بعد سقوطها في منزلها بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:19 م | الخميس 13 يوليو 2023
الداخلية تنقذ سيدة مسنة

الداخلية تنقذ سيدة مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من مساعدة سيدة عجوز عقب تعثرها بمسكنها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.

وتبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة فى إنقاذ سيدة عجوز لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

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بقلم محمد بركات