«القاهرة الإخبارية»: القوات الإسرائيلية تطلق النار على سيدة فلسطينية مسنة بالقدس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من القدس، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاماً، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

لا إصابات في صفوف الجنود أو المستوطنين

وأضافت «أبو شمسية»، في رسالة على الهواء، أن شرطة الاحتلال زعمت في بداية الأمر أن فتاة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في إحدى محطات القطار، في حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة، وتبين لاحقاً أن الفتاة المزعومة سيدة مسنة، في العقد السابع من عمرها.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى حساسية الموقع الذي نفذت به العملية، لوقوعه بالقرب من أكبر المراكز المخصصة لشرطة الاحتلال في القدس المحتلة؛ لذلك هرعت قوات كبيرة إلى مكان الحادث ما نتج عنه وقف حركة المواصلات العامة وتحول المكان إلى ثكنة عسكرية.

إصابة في القدم لسيدة فلسطينية تبلغ 60 عاماً

وأوضحت أنه لا توجد إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين، لافتة أن السيدة تم إطلاق النار عليها، وأصيبت في القدم، قبل أن يتم اعتقالها من قِبل شرطة الاحتلال الموجودة في المنطقة.

وذكرت «أبو شمسية»، وفق روايات شهود العيان، أن قوات الأمن في محطة القطار اشتبهوا بتحركات سيدة فلسطينية بالقرب من المحطة، وعندما جرى تفتيش الحقيبة الخاصة بها طلب منها الالتقاء على الأرض، وبدأ إطلاق النار عليها ما أدى إلى إصابتها في القدم.