«الداخلية»: ضبط 291 قضية مخدرات وتنفيذ 84475 حكما خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 291 قضية مواد مخدرة بإجمالي 318 متهما ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت 109,715 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 33,600 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,984 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14,160 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,682 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,475 كيلو جرام .

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,170 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 750 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 340 جراما.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 15 جراما.

1526 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 114 متهما على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

7 بنادق خرطوش.

4 طبنجات.

119 فردا محلي الصنع.

96 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزينة متنوعة.

213 قطعة سلاح أبيض .

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 84475 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

348 حكم جناية.

26945 حكم حبس جزئي.

4533 حكم حبس مستأنف.

41778 حكم غرامة.

10871 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 45 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 223 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21848 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.