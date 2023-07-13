«الداخلية»: ضبط 352 مخالفة سير دون ترخيص و1993 لعدم تركيب ملصق إلكتروني

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات لضبط المخالفات بالإسكندرية، وأسفرت الجهود عن ضبط 352 مخالفة السير دون رخصتي قيادة وتسيير، و120 مخالفة انتهاء رخصتي القيادة والتسيير، و39 مخالفة تقاضى أجر أزيد من المقرر، و63 مخالفة تحميل خارج الموقف، و58 مخالفة تكوين موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الإدارة العامة للمرور عددًا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحررت 1993 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما حررت الحملات، 492 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية، إضافة إلى رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع.