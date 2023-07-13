«الداخلية»: ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون وتحرير عدد من القضايا في محافظات الجمهورية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الضبطيات التي أسفرت عنها حملات وزارة الداخلية في محافظات الجمهورية.

تنفيذ 84 ألف حكم قضائي

وتمكنت حملات وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 301 قضية مواد مخدرة بإجمالي 322 متهما، كما تم ضبط 147 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84234 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عصابة تزوير العملات

ولم تتوقف حملات وزارة الداخلية، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات والمحررات الرسمية في الدقهلية، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن تفاصيل الواقعة، فكانت بدايتها حينما تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين قاما بتكوين تشكيل عصاب لتزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما عملات ورقية مزورة بفئات مختلفة، وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة مزورتين، ومكبس ورقي، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، و2 هاتف محمول، وأعترفا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بغسل أموال بـ 20 مليون جنيه

وفى محافظة الجيزة، تمكن رجال الشرطة من ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة في الجيزة، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

كما أسفرت تحريات رجال الشرطة إلى محاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من 53 سنة سجن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط هارب من 53 سنة سجن في محطة سكك حديد بني سويف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قام رجال الشرطة بمحطة سكك حديد بني سويف، بضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 29 قضية تبديد وإيصالات أمانة، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من 53 سنة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.