ضبط 4 مصانع ومخزن دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات بالجيزة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال حماية البيئة «الصحة العامة» عن ضبط 5 قضايا عبارة عن 4 مصانع عشوائية ومخزن دون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول المستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات المنزلية وخاماتها وتدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية وإنتاج الأدوات المنزلية، بمضبوطات بلغت 14500 قطعة مستلزمات طبية متنوعة و38400 متر مواد خام عبارة عن أقمشة طبية، و7 رول مواد خام «شاش»، و46 طن مواد خام عبارة عن «كيماويات، صابون سائل، كلور، ألوان صناعية».

كما تم ضبط 4 آلاف قطعة مخلفات بلاستيكية ولعب أطفال، 5 أطنان مواد خام عبارة عن مخلفات بلاستيكية، خرز بلاستيك، 1.55 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومنتج نهائي لسلك تنظيف الأواني، جميعها مجهولة المصدر دون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.