غناء ورقص من الطلاب على أبواب مدارس الدقهلية.. فرحة بانتهاء الثانوية العامة

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية عن فرحتهم الكبيرة بانتهاء الامتحانات، وخرجوا من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، والسعادة ترسم وجوههم، للاحتفال بمرور عام كامل من المذاكرة والاجتهاد، من أجل نيل أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

احتفال طلاب الثانوية العامة بانتهاء ماراثون الامتحانات

وأطلق الطلاب الألعاب النارية في الهواء، وبدأوا في الغناء والرقص أمام مجمع المدارس في شارع كلية الآداب بالمنصورة، وسط فرحة عارمة ومشاركة الجميع لهم في هذه الفرحة الكبيرة.

فرحة انتهاء الامتحانات في الدقهلية

وانتظر عدد من أولياء الأمور خارج المدارس لمشاركة أبنائهم فرحة انتهاء الامتحانات، فيما جهز بعضهم مفاجآت لأبنائهم بهذه المناسبة.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات الثانوية العامة خاضها هذا العام في محافظة الدقهلية 53 ألف و414 طالبا، بينهم 31688 علمي علوم، و7327 علمي رياضة، و14054 الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى 4320 من طلاب المنازل، و2199 طلاب الخدمات، و344 من طلاب الدبلومة الأمريكية.

وأوضح أن عدد لجان الامتحانات هذا العام بلغ 151 لجنه امتحانية منها 147 بالمدارس، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة.