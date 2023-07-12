«التعليم»: رصد 37 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها حتى الآن

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني، نحو 37 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة، منذ بدايتها في 12 يونيو الماضي، وحتى الآن، مشيرة إلى أن جميع حالات الغش التي جرى ضبطها كان عن طريق التليفون المحمول، مؤكدة تحويل جميع محاضر الغش إلى الشؤون القانونية للتحقيق، لتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين.

37 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وقالت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، خلال بيان رسمي، إنه جرى رصد 37 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2023، حتى الآن، وتمثلت في رصد 3 حالات بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، و3 حالات في امتحان الاقتصاد والإحصاء، و3 حالات في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و5 حالات في امتحان اللغة العربية، وحالتين غش في امتحان الفيزياء.

وأشارات غرفة العمليات المركزية، إلى أنه جرى رصد 4 حالات غش في امتحان التاريخ، و3 حالات غش في امتحان الكيمياء، وحالتين غش في امتحان الجغرافيا، وحالتين في امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، و4 حالات غش في امتحان اللغة الإنجليزية، وحالتى غش في مادة الديناميكا، وحالتين غش في مادة علم النفس والاجتماع، وحالة واحدة فب مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، وحالة واحدة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

لا مساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش

أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، سارت بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها، ولا يمكن مساواة الطالب المجتهد بآخر غشاش، وأن الوزارة نجحت في مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني.

وزير التعليم يطالب طلاب الثانوية العامة بالتركيز في بقية الامتحانات

وطالب وزير التعليم، خلال تصريحاته لـ«تليفزيون الوطن»، جموع طلاب الثانوية العامة، التركيز في الامتحانات المتبقية دون النظر إلى نتائج المواد التي أدوا فيها الاختبارات، مشيرا إلى أن جميع حالات الغش التي رصدها منذ بداية الامتحانات وحتى الآن، جرى تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الغشاشين.