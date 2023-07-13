سلفاكير: تدفق اللاجئين السودانيين يضغط على موارد دول الجوار

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، إن مباحثاتنا اليوم في قمة دول جوار السودان لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنساني، فجميع البلدان الممثلة هنا، واجهت تدفق العديد من اللاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية في دول الجوار، نود أن نستغل هذه الفرصة وأدعوا المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الأزمة، عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، التي نقلتها شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يود أن يسلط الضوء على محاولة إيجاد سبل لحل هذا الصراع ويجب أن نعمل على وقف إطلاق النار المستدام، وإيقاف العداء بشكل كامل، وإيصال المساعدات الإنسانية ووضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، واحترام سيادة الشعب السوداني وضمان سلامة أراضية.

واختتم رئيس جنوب السودان حديثه: «أود أن اتوجه بالشكر للرئيس السيسي لتنظيم هذه القمة، ولحسن الضيافة، والترحيب الذي تلقيناه وكذلك أود أن أشكر المنظمين لهذه القمة الموقرة، هذا عمل جيد أشكركم جميعا».