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«الداخلية»: ضبط ‏85355 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:51 م | الخميس 13 يوليو 2023
المرور _ صورة أرشيفية

المرور _ صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏85355 مخالفة مرورية.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 27802 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1272 مخالفة السير دون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 11 مخالفة لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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