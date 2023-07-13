«الداخلية»: ضبط 85355 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:51 م | الخميس 13 يوليو 2023
المرور _ صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 85355 مخالفة مرورية.
ومن بين المخالفات المضبوطة، 27802 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1272 مخالفة السير دون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 11 مخالفة لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.