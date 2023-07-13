«الداخلية»: ضبط ‏85355 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏85355 مخالفة مرورية.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 27802 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1272 مخالفة السير دون تراخيص، 8 دراجات نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 11 مخالفة لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.