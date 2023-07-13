«الداخلية»: ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت أجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على عصابة بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص نقبوا عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المخزن المشار إليه، له معلومات جنائية، و3 عمال بذات المخزن، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر مترين، وعُمق 6 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.