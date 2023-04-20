التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مصرع شاب أثناء التنقيب عن آثار بعين شمس

قررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار كائن بمنطقة عين شمس، الذي شهد انهيار حفرة على شاب ومصرعه على الفور، أثناء التنقيب عن الآثار، تمهيدا لتفريغها لكشف هوية باقي المتهمين في الواقعة، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بانهيار حفرة على شاب أثناء التقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على حفرة، وتم انتشال جثة شاب يدعى «علي عمرو عبد الغني» 42 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

التحريات

كشفت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى وآخرين جار تحديدهم، بالتنقيب عن الآثار في العقار محل الواقعة، انهارت الحفرة، أثناء استكمال المتوفى لباقي أعمال الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.