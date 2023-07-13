«الداخلية» تضبط المتهمين بقتل تاجر خردة في المنيا لسرقة التروسيكل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنيا وألقت القبض على مرتكبي الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة تاجر خردة، مقيم بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل، وأقر أحدهما باستدراجه للمجني عليه بزعم بيع ماكينة مياه «خردة»، وعقب ذلك استقل المتهمان معه للتوجه لإحضار الماكينة وأثناء ذلك اعتدى أحدهما عليه باستخدام سلاح أبيض حتى فارق الحياة.

واستوليا على التروسيكل وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار، كما تخلصا من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما سيئ النية مقابل مبلغ مالي تقاسماه فيما بينهما، وأمكن ضبط الأخير والمركبة المستولى عليها ومبلغ مالي وبقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.