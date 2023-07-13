محمد هنيدي يشكر لطفي لبيب بعد ظهوره في «مرعي البريمو»: منور الفيلم

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة بعد ظهور الفنان لطفي لبيب خلال أحداث فيلم «مرعي البريمو»، الذي من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل .

ونشر محمد هنيدي صورة البوستر الدعائي للفيلم، وظهر عليه الفنان لطفي لبيب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «على سبيل الجمال.. عايزين تحية خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب.. اللي بينور فيلم مرعي البريمو».

محمد هنيدي يدعم لطفي لبيب

وأضاف محمد هنيدي: «قولوله كل اللي تحبوا تقولوه.. هو هيشوف كل كلامكم»، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، والتي جاء منها: «منور با أستاذ لبيب وحشتنا حقيقي وبالتوفيق إن شاء الله»، وتعليق آخر: «وحشتنا يا فنان أوي، عايزين أعمال كرتونية بصوتك أو مسلسلات إذاعية»، وتعليق آخر: «فنان محترم وبحبه اقسم بالله لله في لله من أجمل الشخصيات في السينما المصرية ربنا يبارك في عمرك يا أستاذنا الكبير».

فيلم مرعي البريمو

ومن المقرر عرض فيلم «مرعي البريمو» خلال شهر أغسطس المقبل، والعمل من بطولة محمد هنيدي غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.