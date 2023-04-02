لطفي لبيب يكشف تفاصيل مؤلمة عن مرضه.. «عشرة عمري مزارونيش»

كشف الفنان لطفي لبيب، تفاصيل مؤلمة عن مرضه وتحدث عن موقف محمد هنيدي، موضحًا: «عندما أصبت بجلطة لزمت فراشي بالمنزل، سأل عليّ بشكل منتظم المخرج سعيد حامد ومحمود حميدة، الباقي اتصلوا بيا وقالوا لي إنهم سيأتون لزيارتي لكن مفيش حد زارني رغم أنهم عشرة العمر».

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «شاركت مع محمد هنيدي في أفلام كثيرة، أنا سعيد بأن الله رزقني بأشياء كثيرة رائعة مثل بيت أولادي».

برنامج أنا والقناع

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.