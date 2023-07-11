تعرف على موعد عرض فيلم «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي

يستعد الفنان محمد هنيدي، لطرح أحدث أعماله السينمائية «مرعي البريمو»، بعد فتر ة طويلة من التحضيرات، ومن المقرر أن يقوم طرحه في موسم الصيف.

إيرادات فيلم «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنه من المقرر طرح فيلم «مرعي البريمو» يوم 3 أغسطس المقبل، يُعيد التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001.

دور محمد هنيدي في فيلم مرعي البريمو

يُجسد محمد هنيدي، دور «مرعي البريمو»، شحص من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ومن المقرر أن يدخل فيلم «مرعي البريمو» المنافسة مع «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، وفيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.