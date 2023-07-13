«الأعلى للثقافة» يستضيف ريم بسيوني في ثاني فعاليات معرض الأوبرا للكتاب غدا

يشهد مقر المجلس الأعلى للثقافة إنطلاق ثاني فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتشارك فيه 27 دار نشر.

تتضمن الفاعلية ندوة تقام في الثامنة مساء غدًا الجمعة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، يشارك فيها الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

معرض الأوبرا الثاني للكتاب

تستمر فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، حتى يوم 18 يوليو الجاري، بساحة دار الأوبرا المصرية، ويفتح أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الثالثة مساءًا حتى الحادية عشر مساءً.

وتقدم هيئة الكتاب خلال المعرض العديد من الإصدارات المتنوعة الخاصة بها، عبر جناحها في المعرض، الذي يضم ما يقارب 1200 عنوانًا تتنوع ما بين فلسفة، وتاريخ، وأدب، وفنون شعبية، وشعر، وتراث، وفكر، وغيرهم.