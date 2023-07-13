نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في فلسطين علمي وأدبي.. رابط الحصول عليها

بعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في فلسطين علمي وأدبي، قدّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهاني والتبريكات لأوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين.

نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في فلسطين علمي وأدبي

وبعد نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في فلسطين علمي وأدبي، أعرب الطيب عن شكره الصادق لأولياء أمور الطلاب الذين بذلوا جهودًا كبيرة لدعم أبنائهم حتى وصلوا إلى هذه المراكز الأولى، كما تمنى الإمام الأكبر للطلاب المزيد من التفوق في المرحلة الجامعية، لكي يكونوا خير معين لدينهم ووطنهم.

وبعد إجراءات عمليات التصحيح والمراجعة اللازمة، اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في فلسطين علمي وأدبي في 6 معاهد أزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في القسمين العلمي والأدبي.

أوائل القسم العلمي الأزهري

ووصلت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي في معاهد فلسطين الأزهرية إلى 93.95%، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 81.08%، وبلغت النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في القسمين 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان الذي بلغ 430 طالبًا وطالبة.

وحققت الطالبة عبير منير الدريملي من معهد فتيات غزة المركز الأول في القسم العلمي لشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع 630 درجة بنسبة نجاح 96.92%، في حين حل الطالب إسماعيل علي سالم من معهد شمال غزة في المركز الثاني بمجموع 629 درجة بنسبة نجاح 96.77%.

وحصلت الطالبة مكررًا سارة علاء غبون من معهد فتيات غزة على المركز الثاني أيضًا بنفس الدرجة والنسبة، وجاء في المركز الرابع الطالب حبيب وسام أبوحميدان من معهد شمال غزة بمجموع 626 درجة بنسبة نجاح 96.23%، وحلت في المركز الرابع مكررًا الطالبة شهد حماد طافش من معهد فتيات غزة بنفس المجموع والنسبة.

أوائل القسم الأدبي الأزهري

ومن القسم الأدبي، تصدر الطالب شاكر محمد أبو عجوة من معهد غزة قائمة الأوائل في القسم الأدبي لشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع 555 درجة ونسبة نجاح 94.07%، وحلت الطالبة لما علاء سرور من معهد فتيات غزة في المركز الثاني بمجموع 544 درجة ونسبة نجاح 92.20%.

وحل الطالب أدب هاني الحافي من معهد شمال غزة في المركز الثالث بمجموع 540 درجة ونسبة نجاح 91.53%. وحلت المتفوقة ملك حسن صباح من معهد فتيات غزة في المركز الرابع بمجموع 538 درجة ونسبة نجاح 91.19%/ وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي من معهد فتيات غزة بمجموع 535 درجة ونسبة نجاح 90.68%.

وجه وكيل الأزهر بنشر نتائج الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال رابط خاص من هنــــــا لتسهيل الوصول إلى النتائج بشكل أسرع وأكثر فعالية.