كيف تعامل سيدنا عثمان مع السوق السوداء؟.. نائب رئيس جامعة الأزهر يجيب

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم- أمرنا بأن نحسن المعاملة في أمور الحياة اليومية، حتى في البيع والشراء، بقوله «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».

عبد المالك: الأزمات تحدث بكل مكان وزمان

وأضاف «عبد المالك»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أن الأزمات تحدث بكل مكان وزمان، مستشهدا بما حدث مع الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان عندما مرت قافلته بالمدينة رضي الله عنه، وبها العديد من أصناف الطعام ليجيء إليه التجار ليشتروا منه هذه السلع بغرض التحكم في السوق وهو ما يُسمى في يومنا هذا بـ السوق السوداء.

موقف سيدنا عثمان من جشع التجار

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، بأن «موقف سيدنا عثمان أنه سألهم: كم تربحونني؟ ليجيبوه بالمزايدة على بعضهم البعض، حتى أن كل تجار المدينة كانوا حاضرين الموقف ليردهم في النهاية بقوله: إن الله أعطاني بكل درهم عشرا.. أشهدكم يا معشر التجار أني جعلتها صدقة على فقراءنا» ضاربا بذلك أروع الأمثلة على التجارة مع الله وأنها أربح وأعظم بكثير من ربح مادي لا وزن الله.