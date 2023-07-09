توزيع درجات امتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي بالثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات امتحان علم النفس 2023 للثانوية العامة، لطلاب الشعبة الأدبية، ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة2023، ومنها توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية، قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

توزيع درجات امتحان علم النفس 2023 للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان علم النفس 2023 للثانوية العامة كالتالي:

- عدد أسئلة مقال وفق الدرجات: سؤالان بدرجتين.

- عدد أسئلة الإختيار من متعدد وفق الدرجات: «32 سؤالا كل سؤال بدرجة واحدة، 12 سؤالا كل سؤال بدرجتين».

-العدد الكلي للأسئلة: 2 مقاليان، و44 سؤالا موضوعيا، بمجموع 46 درجة.

- الدرجة الكلية «4 للمقالي، 56 للموضوعي» بمجموع 60 درجة.

إتاحة نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023، والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، والمقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع الحالي يوم 13 يوليو 2023، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.