موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. التصحيح يبدأ السبت المقبل

قال رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، أحمدعبد العظيم، إن أعمال التصحيح ستبدأ السبت 15 يوليو في 16 منطقة، إذ تضم كل منطقة 3 مراكز للتصحيح ولكل منها تخصص مختلف واحد للمواد العربية، والثاني للمواد الشرعية، والثالث للمواد الثقافية.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وأكد رئيس الادارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المعلمين المكلفين بأعمال التصحيح، تسلموا خطابات الندب لأعمال التصحيح في جميع المواد، ووصل عددها 22 ألف خطاب، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ستبدأ أعمال المراجعة والرصد للدرجات، تمهيدا لاعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في جميع المحافظات.

طلاب القسم العلمي يختتمون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 غدا

ومن المقرر أن يختتم طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الأربعاء بمادة التفسير، والذي يبدأ في التاسعة صباحا لمدة ساعتين.

واختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الأحد الماضي بمادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية، الامتحانات، بمادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار داخل اللجان.