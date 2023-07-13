محافظ أسيوط يلزم المسؤولين بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من مشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة حياتهم في القطاعات المختلفة والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات، مشيرا إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات أو الأراض المقترحة لتنفيذ باقي المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات المنفذة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري ومسؤولي جهاز التعمير المنفذ للمشروعات ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والاحياء ومديري القطاعات المختلفة وشركات المرافق.

نسب تنفيذ المشروعات

وقد استعرض اللقاء نسب التنفيذ ومراحل العمل في كل مشروع على حدى وفقاً لتقرير دار الهندسة والتي يتم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة خلال لمرحلة الاولى للمبادرة فضلاً عن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

نهو الأعمال في وقت زمني

وأكد المحافظ ـ خلال اللقاء ـ على إلزام مسئولي القطاعات والشركات المنفذة بنهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقاً للمدة الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير المقررة على أن يتم الاستمرار في متابعة أعمال التنفيذ من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى ميدانياً بمشاركة دار الهندسة، مشددا على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه الشركات المنفذة وأعمال التنفيذ في أسرع وقت ودفع وتيرة العمل بكافة الطرق الممكنة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات وتطوير للخدمات وتحسين جودتها في هذه القرى ، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ .

مشروعات حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن حياة كريمة تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.