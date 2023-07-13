إصابة 17 شخصا بينهم أطفال في انقلاب «ميكروباص» على طريق أسيوط الغربي

أصيب 17 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، بإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة خلال سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، بمنطقة جرزا أمام كافيتريا الأرزاق بالله، إتجاه القاهرة بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 17 شخصًا

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم أسفر عن إصابة 17 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء انقلاب السيارة ميكروباص.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.