ملتقيات توظيف من وزارة الشباب وحياة كريمة بأسيوط والمنوفية.. إليك الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ومؤسسة حياة كريمة عن إقامة عدة ملتقيات للتوظيف لشركات القطاع الخاص وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمه «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الملتقيات التوظيفية بمحافظتى أسيوط والمنوفية.

ملتقى التوظيف بمحافظة المنوفية

- ينعقد الملتقى يوم السبت والأحد 22-23 يوليو 2023.

- يبدأ في تمام الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء وذلك بمقر سيتي كلوب - شبين الكوم - بمحافظة المنوفية.

- يضم الملتقى العديد من شركات القطاع الخاص.

يمكن التقديم على أكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم.

- التسجيل يتم من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/yzArMwuWiw.

ملتقى التوظيف بمحافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط يعقد ملتقى توظيفي بنادي سيتي كلوب بالمنوفية لشركات القطاع الخاص وتفاصيلة كالتالي:

- الملتقى يوم السبت والأحد 22-23 يوليو 2023.

- يعقد في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء بمقر نادي سيتي كلوب بأسيوط.

- التسجيل من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/SKXf02KEyj.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة أطلقتا خلال الفترة الماضية عدة ملتقيات من بينها ملتقى عقد في بني سويف والشرقية والبحيرة التي وفرت العديد من فرص العمل داخل شركات القطاع الخاص.