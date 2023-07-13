آخر فرصة للتقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. أمامكم ساعات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن اليوم الخميس، الموعد النهائي للتقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، مؤكدة أن التقديم يكون يدًا بيد عن طريق التوجه لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في ميدان رمسيس، وسط القاهرة.

موعد تقديم الأوراق والمستندات

حددت الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المطروحة، موضحة أنها تكون من الساعة 9 صباحا حتى 2 ونصف ظهرًا، مشددة على أنه لا يتم الالتفات إلى الطلبات المرسلة عبر البريد.

الوظائف المتاحة

وقالت الهيئة القومية للأنفاق في بيان سابق لها، إن الوظائف المتاحة هي:

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس الأزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شئون قانونية.

- مترجمين.

- موظفين تكنولوجيا المعلومات IT.

- موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين سواء مشتريات مخازن وإدارة أصول أو محاسبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

أَضافت الهيئة، أن المستندات والأوراق المطلوبة، للتقدم على الوظائف سالفة الذكر، هي:

- صورة بطاقة سارية للرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد ثلاثية كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- صورة الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات، ويكون المتقدم حاصل على درجة 65% فيما أعلى وذلك للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية في حالة وجودها.

- صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 4x6.

- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818