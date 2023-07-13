وظائف اليوم.. 3 شركات تعلن حاجتها لموظفين جدد من بينهم حديث التخرج

كشف ملتقى «شغلني» المعني بتوفير فرص العمل والوظائف للشباب من الجنسين، عن وظائف شاغرة للعمل في عدد من الشركات، شرط توافر عدد من الشروط والمؤهلات والخيرات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الوظائف المتاحة من ملتقى «شغلني» والمعلن عنها على هذا النحو:

وظائف الشركة المصرية للاستعلامات البنكية

وأعلن الملتقى عن فرصة عمل لحديثي التخرج من الكليات والمعاهد والدبلومات للعمل بالشركة المصرية للاستعلامات البنكية وهى شركة مفوضة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والعديد من البنوك الحكومية لإجراء الاستعلامات عن العملاء طالبين الحصول على القروض (العمل ميداني) وتتطلب الوظيفة الآتي:

- مؤهل عالٍ ومتوسط.

- لا يشترط الخبرة.

- أنهى الخدمة العسكرية.

- العمل للذكور فقط.

- شرط التفرغ.

- سيحصل الموظف على راتب أساسي + عمولة مجزية + بدل انتقالات.

- تتم المقابلات في 30 شارع هارون - ميدان المساحة ، الدقي الجيزة، خلف ماركت سعودي الدور 7 جميع التفاصيل بالمقابلة، حيث إن المقابلات يوميا من الساعة 3 إلى 6 مساء.

وظائف الشركة المصرية لصناعة معدات صيد الأسماك

وتتطلب الشركة المصرية لصناعة معدات صيد الأسماك فنيي ميكانيكا للتعيين الفوري للعمل في مدينة بدر، بشروط وهي:

- أن يكون السن حتى 35 سنة.

- الوظيفة متاحة للذكور فقط.

- مؤهل متوسط على الأقل.

- لا يُشترط خبرة.

- عدد ساعات العمل: 10 ساعات.

- الشركة توفر مواصلات وسكن.

- الشركة توفر تأمينات اجتماعية وصحية.

- يومين إجازة (جمعة وسبت).

- رواتب مجزية.

- للتقديم مباشرة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/c5vgUGC2mMkPefFd8 .

وظائف شركة Mars

كما أعلن الملتقى عن وظائف شاغرة في شركة Mars، للتعيين الفوري حيث تتطلب الشركة وظيفة فنيين ميكانيكا، بتفاصيل وشروط وهي:

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- يشترط أساسيات اللغة الإنجليزية.

- لايزيد عن 35.

- خبرة من (5 - 10) سنين في مجال هندسة الإنتاج والميكانيكا.

- المؤهل المطلوب : معاهد فنية - ثانوي صناعي.

- أن يكون لديه خلفية عن المواد الغذائية أو السلع الاستهلاكية FMCG.

- مميزات العمل:- رواتب مجزية، تأمينات طبية واجتماعية، مواصلات.,

للاستفسار برجاء الاتصال على الارقام : 01123626263 - 01142041442 أو ارسال السيرة الذاتية على : fkhalil@shaghalni.com.

للتقديم مباشرة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/aypREZE1gFHdKw5cA .