وظائف بشركة الكهرباء.. تعرف على آخر موعد للتقديم

كشف المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري 2023 آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف القيادية التي أعلنت عنها الشركة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة الكهرباء 2023

وأشار شمعة في تصريحات صحفية إلى الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة ومن بينها: «استيفاء الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة، وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين، وتتضمن الطلبات المقدمة من خارج الشركة موافقة جهة العمل على النقل في حالة الترشح للتعيين، فضلا عن عدم التزام الشركة بتدبير الإقامة لمن يتم تعيينه».

قواعد اختيار المتقدمين لوظائف الكهرباء 2023

ولفت شمعة إلى القواعد والضوابط التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي سيتم الاختيار على مرحلة واحدة ونهائية لوظيفة المدير العام من خلال لجنة اختيار القيادات والتي تضم أعضاء من مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس الشركة فيما يتم اختيار وظيفة رئيس القطاع ورئيس القطاعات على مرحلتين، الأولى أمام لجنة الشركة التابعة والثانية أمام اللجنة العليا لاختيار القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة رئيس القابضة للكهرباء وعضوية المتفرغين والمتخصصين من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.

الشروط المطلوبة ونوعية وظائف شركة الكهرباء 2023

وكانت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أعلنت عن نوعية الوظائف والشروط المطلوبة والواجب توافرها في المتقدمين.