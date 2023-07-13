توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار موجة الطقس الحارة على كل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية الخفيفة على مدار يومي الجمعة والسبت في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد وحتى الأربعاء، فن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وترتفع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 15 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 16 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.