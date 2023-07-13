«التعليم»: ضبط 4 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالي 370867 طالبا، وأدى 95552 طالبا مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى 253052 طالبا مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى 1824 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء ـ الجيولوجيا» لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات» لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالبا من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

4 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 4 حالات غش إلكتروني، 2 في مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتي القاهرة، والغربية، وحالة واحدة في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة في مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى نشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بالحالة التي ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب «ع. ح» صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث جرى ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

يذكر أنّ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM سيؤدون يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.