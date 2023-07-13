«التعليم»: نتائج الثانوية مبشرة.. و5 آلاف طالب يحصلون على 95% بالكيمياء

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نتائج امتحانات الثانوية العامة في العديد من المواد الدراسية مبشرة للغاية، وأن مادة الكيمياء بعد انتهاء تصحيح نص عدد أوراق الإجابات، لنحو 260 ألف طالب، حيث حصل 1000 طالب على الدرجات النهائية في المادة، مؤكدا أن 95% فيما أعلى بلغ عدد الطلاب الحاصلين على هذه النسبة 5 آلاف طالب وطالبة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة أوائل شهر أغسطس المقبل

وأضاف وزير التعليم، خلال فيديو بثته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها عبر «فيس بوك»، أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة، أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أنّ النتائج مبشرة، وأنّ امتحانات الثانوية العامة سارت بصورة منتظمة.

امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أي معوقات

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات لـ«تلفزيون الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة، سارت بشكل منضبط، دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني، نجح في ضبط ما يقرب من 37 حالة غش في الامتحانات، منوها إلى أن جميع محاضر الغش الإلكتروني تم تحويلها للشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة كانت متزنة

وأشار وزير التعليم إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في كل المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة بين جميع الطلاب أثناء أعمال التصحيح، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، وأن أعمال التصحيح مستمرة.