وزير التعليم يكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

زفّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشري سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023، قائلا إنّ النتائج مبشرة، فعلي سبيل المثال، حصل نحو 1000 طالب على الدرجات النهائية في امتحان الكيمياء، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال فيديو علي الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، متوقعا إعلانها أوائل أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة في مواد الفيزياء والتاريخ، حيث جرىة الانتهاء من عدة مواد بامتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والكيمياء واللغة العربية، واقتربت من انتهاء تصحيح اللغة الأجنبية الأولى.

نتيجة الثانوية العامة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا بدقة، حتي يحصل طلاب الصف الثالث الثانوي على حقهم كاملا، مشيرا إلى أنّ مؤشرات النجاح للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها النجاح مطمئنة للغاية ومبشرة في كثير من المواد الدراسية.